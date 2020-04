Oslo kommune betaler 83 millioner for å utvide skolegård med 577 kvadratmeter

– Kjøpesummen er høy, men reflekterer de underliggende verdiene. E12 hadde kommet langt i sin prosjektering og planlegging da kommunen bestemte seg for å erverve eiendommen, sier advokat Pål Martin Sand i DSA.

Han representerte E12 Eiendom som har Johannes Sjøflot, Trond Hilde og Rune Gjendemsjø som eiere. I 2015 kjøpte trioen en skrånet tomt i Eugenies gate 12 på Bolteløkka i Oslo sentrum. Planen var å bygge 24 leiligheter på tomten.

Bystyret ville ha skolegård

– En tidligere regulering var opphevet, men partene var enige om at det var påregnelig med en utbygging og at forhandlingene og verdsettelsen måtte ta utgangspunkt i dette, sier Sand.

VERDT 83 MILL.: En skrående, gjengrodd tomt på 577 kvadratmeter i Oslo sentrum. Foto: Pål Martin Sand

Han forteller at etter at rammesøknaden var levert, våknet FAU på skolen og en del naboer som pekte på at skolen trenger større skolegård.

– Eierne trodde at når man hadde et godt, sentrumsnært boligprosjekt ville ikke kommunen tillate seg å kjøpe ut eiendommen for å bruke den til skolegård. Men bystyret besluttet å gå i forhandlinger med grunneierne, sier Sand.

Han forteller at forhandlingene har gått over halvannet år.

– Andre tomteområder i Oslo sentrum er overtatt av kommunen gjennom ekspropriasjon. Hvorfor skjedde ikke dette her?

– Kommunen kunne naturligvis ekspropriert eiendommen, men verdsettelsen ville da tatt utgangspunkt i de samme prinsippene, og jeg antar at erstatningen ville ligget på samme nivå som avtalt kjøpesum, sier han.

Kommunen brukte Verdian som verdivurderer, mens eierne hyret inn Hadrian Eiendom. Verdian fant ut at verdien lå på 82,9 millioner, mens Hadrian endte på 88,9 millioner. Resultatet av forhandlingene ble altså 83 millioner.

– Det er positivt at kommunen har valgt forhandlinger om frivillig salg fremfor ekspropriasjon. Det har spart begge parter tid og betydelige omkostninger, sier Sand.

Rettssak om Frogner-tomt

To kilometer sørvest for Bolteløkka skole, på Frogner, ligger Gyldenløves gate 15. Det er en ubebygget tomt som i 1977 ble regulert til byggeområde for boliger, men som nå fremstår som en lukket, ubrukt hage.

Selskapet Gyldenløve 15, med Erik Bøhler og Christen Sveaas i spissen, kjøpte tomten for 8,35 millioner kroner i 2004, etter at den tidligere eieren hadde fått rammetillatelse for en bygård i 2002.

Bøhler og Sveaas’ plan var å bygge fasjonable leiligheter, men tomten ble av ulike årsaker stående urørt, og i 2017 varslet det rødgrønne byrådet en ekspropriering av eiendommen for å lage offentlig park.

KOSTBAR ADRESSE: Gyldenløves gate 15 er aldri blitt bebygget. Nå vil Oslo kommune ekspropriere. Foto: Gard Setsaas

Kapital skrev i mars at eierne er tilbudt 900.000 kroner, selv om en vurdering fra DNB Næringsmegling tilsier en verdi på mellom 49,8 og 152,6 millioner kroner om tomten kan benyttes til boligbygging.

Lite verdt som park

Nylig møttes partene i retten.

– Vi var i retten en hel uke. Dommen skulle foreligge etter påske, men den er ikke klar ennå. Vi venter spent på utfallet, sier Erik Bøhler, som ikke vil kommentere saken før retten har sagt sitt.

– Men utgangspunktet er at vi ikke forstår saken om Gyldenløves gate i det hele tatt, sier han.

– Kommunen mener at verdsettelsen skal baseres på gjeldende regulering, og at betalingsviljen for eiendommen da vil være svært beskjeden, kommenterte advokat Johannes Alois Eriksen ved Kommuneadvokaten til Kapital.

Før saken er endelig avklart i rettsapparatet, må Frogner-beboerne nøye seg med å nyte parksommeren i enten Frognerparken, Slottsparken, Uranienborgparken, Langaardsløkken eller Hydroparken. Alle befinner seg en kort spasertur fra Gyldenløves gate 15.