Politiet kjøper biler for 180 millioner kroner

Bilene som skal leveres, er av typen Ford Explorer hybrid og skal være klare til bestilling i begynnelsen av 2022, skriver Politiforum.

– Dette er kjøretøy som er tiltenkt utrykningsenhetene i politidistriktene. Kjøretøyene vil erstatte BMW X5 som i dag brukes som ressurskjøretøy, sier Nils Erik Skulstad, seksjonsleder i Politiets fellestjenester.

Han opplyser at Handicare AS får levert standard kjøretøy fra Ford Norge som skal bygges om slik at de tilfredsstiller kravene for ressurskjøretøyene i politiet.

