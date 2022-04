Politiet styrkes med 641 millioner

588 millioner kroner skal i all hovedsak skal gå til stillinger, utstyr og leie av lokaler, opplyser Politidirektoratet.

Dette skal dekke utgifter på det nasjonale mottakssenteret i Råde, registreringssenteret på Gardermoen, og de lokale registreringsstedene i politidistriktene.

− Denne bevilgningen gjør at vi kan rigge oss godt og bemanne opp slik at vi kan håndtere bølgen av flyktninger over tid – både sentralt og lokalt i politidistriktene, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

34 millioner skal sikre økt bemanning i politiet og lokalt PST i Nord-Norge, samt utstyr til arbeidet mot sammensatte trusler, opplyser Vangen.

13,4 millioner kroner skal gå til økte utgifter rundt å ta imot evakuerte og medisinsk evakuerte flyktninger, mens 30,8 millioner kroner går til å flytte og ledsage pasienter og sårbare flyktninger. 6 millioner kroner går til innkjøp av utstyr for sikker kommunikasjon i politiet.

Politidirektoratet opplyser at de kommer tilbake til hvordan midlene konkret fordeles.

NTB