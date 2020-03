Priskrigen fortsetter mellom Saudi-Arabia og Russland

DNB Markets skriver i sin morgenrapporten på tirsdag at konsernsjef Amin H. Nasser i Aramco planlegger å pumpe opp like mye olje i mai som i april. Ifølge konsernsjefen vil selskapet produsere maksimalt volum med 12 millioner fat pr. dag, i tillegg til å levere 300.000 fat fra oljelagrene sine.

Finansdirektøren i Aramco, Al-Dabbagh, uttalte i går at Aramco er komfortable med en oljepris på rundt 30 dollar fatet, og begrunnet det med at de ekstra produksjonsvolumene kompenserer for prisfallet.

En talsperson for president Vladimir Putin sier at den nåværende oljeprisnedgangen var forventet fra russisk side og at de ikke har noen planer om noen snarlige samtaler med Saudi-Arabia. Ifølge DNB retter Saudi-Arabia seg mot Russlands primærmarkeder med sine sterkt nedsatte priser, og det er lite som tilsier at priskrigen vil ha en snarlig slutt. Et tydelig tegn på det er at Opec+ møtet som var planlagt til onsdag, er blitt avlyst.