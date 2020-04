Toppsjefer vil be Trump ta hånd om oljekollapsen

Toppsjefer fra i hvert fall syv store energiselskaper i skal i et møte med den amerikanske presidenten Donald Trump på fredag. Møtet vil foregå på Det hvite hus i den amerikanske hovedstaden for å diskutere fremtidig oljepolitikk, skriver det amerikanske nyhetsbyrået CNBC.

Møtet arrangeres på bakgrunn av at amerikanske olje- og gasselskaper sliter med å gå breakeven etter forrige måneds oljepriskollaps.

USAs West Texas Intermediate-kontrakt (WTI-oljen) handles foreløpig på rett over 20 dollar fatet, etter å ha vært på omtrent 60 dollar fatet rett over nyttår. Forrige måned går i historiebøkene som den verste noensinne for den toneangivende oljekontrakten.

Toppsjefer fra de største selskapene

På møtet deltar toppsjefene fra blant verdens største olje- og energiselskap. Foreløpig er det kjent at syv store selskap skal delta i toppmøtet, ifølge CNBCs kilder. Disse inkluderer blant annet oljegigantene Exxon, Chevron og Phillips 66.

Ifølge CNBCs kilde ønsker ikke selskapene å be om en statlig krisepakke, men heller be amerikanske myndigheter om å bistå i kontrollere markedskreftene for å hjelpe å regulere oljeprisen.

USA og Russland allerede i dialog

Etter at oljeprisen kollapset som følge av lav etterspørsel og priskrigen mellom Saudi Arabia og Russland, har USA forsøkt å gripe inn. Dette har verdens største oljemakt gjort ved å blant annet å fylle sine egne lagre for å sette en demper på tilbudssiden, og dermed presse prisene opp. Den amerikanske energisektretæren Dan Brouillette var i dialog med den russiske energiministeren Alexander Novak på tirsdag.

«Amerikansk energisekretær Brouillette og russisk minister Novak diskuterte utviklingen på energimarkedet og ble enige om å fortsette dialogen med store olje- og gassprodusenter og forbrukere for å håndtere denne enestående perioden med forstyrrelser i verdensøkonomien» sa det amerikanske energidepartementet i en uttalelse. Tiltakene vil først og fremst kommuniseres til G20-landene.

I løpet av årets første kvartal falt verdens oljeprisen 66 prosent, noe som svarer til det største kvartalsvise oljeprisfallet noensinne.