BP-sjef Bernard Looney frykter «peak oil»

Saudi-Arabia overrasket i går ettermiddag oljemarkedet med å kutte produksjonen med én million fat per dag i juni utover sine forpliktelser i OPEC+-avtalen fra 12. april.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener Saudi-Arabia med dette spiller høyt.

«Det er veldig vanskelig å kutte produksjonen med gode resultater hvis du ikke har en medvind av sterkere oljeetterspørsel til å hjelpe deg. Etterspørselsdelen av ligningen er fortsatt et stort usikkerhetsmoment», skriver Schieldrop i en oppdatering tirsdag.

Frykter «peak oil»

BPs ferske toppsjef Bernard Looney ser ut til å ha samme oppfatning.

'Han tror coronavirusets effekt på oljeetterpørselen kan vare lenger enn selve pandemien – og frykter til og med at «peak oil» skal være utløst.

Reiserestriksjoner og lockdown har kuttet verdens oljeforbruk med en tredjedel fra nivåer på rundt 100 millioner fat per dag før coronakrisen.

– Dette kommer ikke til å gjøre olje mer etterspurt. Det har blitt mer sannsynlig at olje vil bli mindre etterspurt, sier Looney til Financial Times.

Stupte 66 prosent

Han påpeker at bruken av teknologi som gjør hjemmekontor og fjernarbeid mulig vil redusere behovet for reiser over tid.

– Jeg tror ikke vi vet hvordan dette kommer til å gå. Jeg vet absolutt ikke. Kan det være «peak oil»? Muligens. Muligens. Jeg ville ikke ha avskrevet det, fortsetter han overfor avisen.

BP måtte se resultatet stupe 66 prosent i første kvartal, og har som andre oljekjemper blitt tvunget til å bevare kontanter. Selskapet har utstedt milliarder av dollar i gjeld, kuttet investeringer og utsatt prosjekter for å forsvare utbytteutbetalinger – som analytikerne nå mener er på ikke-bærekraftige nivåer.

Brent-oljen stiger tirsdag ettermiddag 2,5 prosent til 30,38 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 5,3 prosent til 25,42 dollar fatet.