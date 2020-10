Devon Energy vil trolig kjøpe opp WPX Energy

Den amerikanske skiferoljeprodusenten Devon Energy skal, ifølge Reuters, være i samtaler om å kjøpe opp konkurrenten WPX Energy.

Ifølge kilder nyhetsbyrået har snakket med kan en oppkjøpsavtale kunngjøres allerede neste uke.

Dersom Devon overtar alle aksjene i WPX vil det kombinerte selskapet ha en verdi på rudt 6 milliarder dollar. Da New York-børsen stengte fredag kveld hadde WPX en børsverdi på 2,5 milliarder dollar, mens Devon hadde en verdi på 3,4 milliarder dollar.

Begge selskaper opererer i den delen av Permian-området som ligger i delstaten Delaware. I tillegg opererer WPX i Nord Dakota og Devon på Eagle Ford-feltet i Texas, i Oklahoma og Wyoming.

Ettersom etterspørselen etter olje faller er det ventet konsollidering i det amerikanske oljemarkedet hvor utvinningen er relativt kostbar. Først ut var Chevron, som i juli meldte at det ville kjøpe Noble Energy for rundt 5 milliarder dollar, et kjøp som er ventet sluttført i fjerde kvartal.

Fredag stengte WTI-oljeprisen på 40,04 dollar. Ifølge Baker Huhges ukentlige riggtelling er det for tiden 261 rigger i drift i USA.