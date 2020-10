Bekymringer for hvilke konsekvenser den andre coronabølgen vil få for oljeetterspørselen har tynget oljeprisene denne uken, selv om pilene peker litt oppover fredag ettermiddag.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i dagens oppdatering at spenningen øker innad i OPEC om hvorvidt produksjonskuttene skal trappes ned fra nyttår – i tråd med gjeldende avtale.

«De forente arabiske emirater og Kuwait, så vel som Irak, spør om de dype produksjonskuttene skal forlenges inn i 2021. De to førstnevnte har tradisjonelt støttet Saudi-Arabias posisjon, men begge føler presset fra stram oljepolitikk i 2021, ettersom de tror at størrelsen på deres kutt er for stor til å opprettholde», skriver Martinsen, og viser til et oppslag på Reuters.

De forente arabiske emirater og Kuwait mener produksjonsnivåene som var utgangspunktet for kuttene innen OPEC undervurderer deres produksjonskapasitet, og vil reforhandle.

Irak trues av kollaps

«Irak sliter på sin side med en finanskrise som truer med en kollaps for hele deres økonomi, og er desperate etter å øke sine inntekter», fortsetter DNB-analytikeren.

Ifølge OPEC+-avtalen skal kuttene trappes ned fra 7,7 til 5,8 millioner fat per dag fra 1. januar 2021.

«Men både Russland og Saudi-Arabia har nylig tatt til orde for at OPEC+ kanskje trenger å forlenge de 7,7 millioner fatene pr. dag inn i 2021 med bakgrunn i svakere etterspørselsutsikter med akselerasjon i coronatilfeller og en ny runde med lockdown i Europa», skriver Martinsen.

Brent-oljen faller 0,1 prosent til 37,61 dollar fatet fredag ettermiddag, og er dermed omtrent på nivåene ved stengetid i Oslo i går. WTI-oljen trekker ned 0,4 prosent til 36,04 dollar fatet.