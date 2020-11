– Dagene for veldig billig olje er talte

BÅDE SVAK OG STERK: Bjarne Schieldrop i SEB tegner bildet av et fragmentert oljemarked. Utenfor OECD, som her i Nigeria, holder etterspørselen seg sterk.

Misnøyen i De forente arabiske emirater med den gjeldende produksjonskuttavtalen har skapt litt spenning før det viktige møtet i OPEC+ 30. november, og landet skal ha luftet tanken om å gå ut av OPEC.

Ifølge avtalen skulle kuttene trappes ned med nesten to millioner fat per dag fra nyttår, men den nye coronabølgen gjør etterspørselssituasjonen utfordrende, og oljemarkedet har nesten tatt det for gitt at OPEC+ ville videreføre kuttene på dagens nivåer.

– Ivrige asiater hamstrer olje

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener Emiratenes motstand delvis bunner i nettopp dette: Er det virkelig nødvendig å videreføre kuttene?

«Grunnen til at Emiratene stiller spørsmålet, er det faktum at spotlaster fra Russland til USA snappes opp av ivrige, asiatiske kjøpere. Én årsak til denne iveren er selvsagt vaksinenyhetene fra Pfizer og Moderna. De forteller i bunn og grunn alle oljekjøpere at dagene med veldig billig, rabattert olje er talte, og at de bør skynde seg», skriver han i en oppdatering fredag.

Den andre årsaken går ifølge Schieldrop på at sykdommen og dødsfallene coronaviruset fører med seg er ekstremt aldersrelatert.

«Global oljeetterspørselsvekst finner sted utenfor OECD, i fremvoksende markeder. Det er der den økonomiske veksten og befolkningsveksten er. Det er også i denne delen av verden der folk er unge», påpeker han.

OECD ER NØKKELEN: Når coronavaksinene rulles ut kommer OECD-etterspørselen tilbake, og oljeprisene vil stige, mener Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: fatv

– Svakt og sterkt på én gang

Analytikeren drar frem Nigeria som et eksempel. Landets over 200 millioner innbyggere har en gjennomsnittsalder på 18 år, og ifølge coronastatistikken seks døde per million. Sverige og USA har til sammenligning henholdsvis 600 og 780.

«Nigeria har typisk en oljeetterspørsel på 5-10 prosent årlig. Det generelle bildet er derfor at verdens unge bor utenfor OECD, der oljeetterspørselen er og coronaviruset rammer minst. Som et resultat fortsetter oljeetterspørselsveksten utenfor OECD, mens etterspørselen naturlig blir slått ned i Europa og USA. Dette er grunnen til at oljeetterspørselen er både svak og sterk på én gang», forklarer Schieldrop.

Ifølge hans grove estimater er rundt 80 prosent av verdens befolkning og oljeetterspørselsvekst å finne i land med færre enn 200 coronadøde per million innbyggere.

– Oppdemmet etterspørsel

Analysesjefen påpeker at oljeetterspørselsvekst historisk har gått i takt med befolkningsvekst.

«Mens coronaviruset virvler rundt og skaper kaos verden over, fortsetter verdens befolkning å stige rundt 1,1 prosent årlig. Fra 2019 til 2022 vil altså verdens befolkning ha steget 3,3 prosent. Dette skaper oppdemmet etterspørsel i deler av markedet, og det er derfor global oljeetterspørsel vil komme sterkt tilbake og stige over 2019-nivåer straks OECD-etterspørselen kommer tilbake til normalen etter utrullingen av coronavaksiner», skriver Schieldrop.

«Og oljeprisene vil deretter følge etterspørselen høyere», konkluderer han.

Frontkontrakten for Brent-olje stiger fredag 0,4 prosent til 44,36 dollar fatet, mens den for WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 41,96 dollar fatet.