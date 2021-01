Oljekjempe bryter med gigantisk oljelobby

Den franske oljekjempen Total bryter alle bånd til USAs største og mest innflytelsesrike oljelobby, American Petroleum Institute (API). Selskapet kutter samarbeidet på grunn av uenighet om anerkjennelsen av klimakrisen, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Total har valgt å ikke fornye medlemskapet for 2021 og peker på lobbyens holdning til regulering og karbonprising. I tillegg kan ikke oljeselskapet stille seg bak politikere knyttet til organisasjonen som motarbeider Parisavtalen.

Total er det første store selskapet som forlater API på grunn av klimakrisen, men er ikke det eneste oljeselskapet som har begynt å ta grep. Store europeiske oljeselskaper som blant annet BP og Equinor har begynt å kappe karbonutslipp og investere i ren energi. Et eksempel er Equinor som sikret seg en gigantisk vindkontrakt i New York tidligere denne uken.

«Dette er et seriøst skudd i baugen for API, som hevder å være en representant og talerør for hele olje- og gassindustrien. Dette markerer sannsynligvis starten for flere selskaper som vil avslutte medlemskapet i lobbyorganisasjonen», sier Andrew Logan, direktør for bærekraftig olje- og gassproduksjon i non-profit-organisasjonen Ceres, i en uttalelse.

API ble grunnlagt i 1929 og hevder at det har mer enn 600 medlemmer, inkludert oljegiganter som ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP og Shell.