Advarer Saudi-Arabia mot å invitere nemesis til oljefesten

Oljeprisene fortsetter den oppadgående trenden fredag etter at OPEC+ i går overrasket ved å videreføre mars-produksjonen til april. Unntaket er Russland og Kazakhstan, som får øke sin produksjon med henholdsvis 130.000 og 20.000 fat pr. dag.

I tillegg fortsetter Saudi-Arabia sin aggressive prisstrategi ved å forlenge sitt frivillige kutt på én million fat pr. dag til april.

Konsensus pekte på forhånd mot en produksjonsøkning i OPEC+ på 1,5 millioner fat pr. dag.

Advarer Saudi-Arabia

«En årsak til Saudi-Arabias aggressive prisstrategi ble muligens avslørt på pressekonferansen, da energiminister Prins Abdulaziz bin Salman sa at «Drill, baby, drill is gone forever», og viste til den amerikanske skiferoljeindustrien», skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i sin oppdatering etter OPEC+-møtet.

ADVARER: DNBs senior oljeanalytiker Helge André Martinsen. Foto: DNB

«Hvis Saudi-Arabia har endret syn på amerikansk skiferolje, og tror at evnen til å vokse er ganske dempet fremover, kan det forklare landets mer prisaggressive produksjonsstrategi», fortsetter han.

Martinsen vil likevel ikke avskrive skiferoljen.

«Vi ser potensialet for ganske sterk produksjonsvekst i USA i 2022. Amerikansk produksjon har begrenset evne til å vokse de neste seks månedene, men det er ikke tilfellet for 2022 på dagens oljeprisnivåer. Saudi-Arabia bør være forsiktige med å invitere nemesis, skiferoljeindustrien i USA, tilbake til festen for tidlig», heter det videre i oppdateringen.

– Strammer for hardt til

Analytikeren ser nå en klar risiko for at OPEC + strammer for hardt til på kort sikt.

«Saudi-Arabia er fullt fokusert på en forsiktig tilnærming til det å returnere volumer til markedet, og med bakgrunn i vaksineutrulling og mer normaliserte mobilitetstrender ligger den globale oljeetterspørselen an til å øke kraftig i løpet av de neste seks månedene. Utenfor OPEC+ kommer ingen tilbudsvekst i denne perioden, noe som legger oljeprisens skjebne i hendene på OPEC+», skriver Martinsen.

«Vi ser potensialet for et akselererende fall i oljelagrene, et strammere fysisk marked og en enda brattere «backwardation» av forward-kurven (det vil si at prisene for oljeleveranser på kort sikt presses høyere, red.anm), fortsetter DNB-analytikeren.

Brent passerte 68 dollar

Frontkontrakten for Brent-olje står i 67,90 dollar fatet fredag formiddag, noe som tilsvarer en oppgang på 1,7 prosent i dagens handel. Dette er noe ned fra dagens hittil høyeste notering på 68,16 dollar fatet.

WTI-oljen stiger 1,5 prosent til 64,79 dollar fatet, etter å ha vært oppe i 65,05 dollar fatet på det høyeste.