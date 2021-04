PetroNOR har i lengre tid hatt en aktiv voldgiftsprosess gående i Senegal som ved flere anledninger har blitt utsatt. Først i et halvt år, dernest tre måneder.

Nå er det klart at det norske oljeselskapet ikke har kommet til enighet med senegalesiske myndigheter, ifølge en børsmelding.

Selskapet skriver at det har hatt produktive samtaler med myndighetene, men at det dessverre ikke har båret frukter.

– Forhandlingene har blitt hindret av at vi ikke har kunnet reise til Dakar som følge av pandemien, i tillegg til endring av ministre underveis, sier Eyas Alhomouz, styreleder i PetroNOR.

Han understreker at selskapets posisjon ikke har endret seg og at det vil fortsette volgiftsprosessen med en individuell, nøytral part. PetroNOR utelukker ikke nye samtaler med myndigheten i Senegal «dersom de kan legge frem en plan som er gjensidig positiv for selskapet og folket i Senegal».

Saken returnerer nå til mekling.

Tilbake i september kom imidlertid oljeselskapet med positiv melding i en tilsvarende voldgiftssak i Gambia der utfordringene ble løst. Det utløste den gang aksjerally på 40 prosent.