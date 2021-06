Kan skyte i været

Oljeprodusentene klarer ikke holde tritt med etterspørselen som nå begynner å ta seg opp i takt med gjenåpningen av samfunnet.

Onsdag skrev vi om at stadig flere oljetopper tror på en oljepris over 100 dollar fatet.

Tror på tilbudsgap

76 prosent av toppledere i oljesektoren tror at oljemarkedet er på vei inn i et nytt gap mellom tilbud og etterspørsel de neste årene. Det viser en spørreundersøkelse utført av Dallas Fed.

For 2021 tror 80 prosent av topplederne at WTI-oljen vil ligge i intervallet 60-78 dollar per fat.

For lite for sent

Råoljelagrene tømmes raskere enn forventet og aktivitetsnivået i oljesektoren fortsetter å være høyt.

Samtidig ligger indeksen for oljeproduksjon ligger på nest høyeste nivå siden 2016 da Dallas Fed implementerte målet.