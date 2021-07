Noreco når viktig milepæl på Tyra-feltet

Enda en viktig milepæl er nådd for Noreco i ombyggingen av Tyra-feltet. Tre toppdekk er ferdigstilt og på vei fra Singapore til Tyra Øst, fremkommer det av en børsmelding mandag.

Dekkene er «wellhead and riser»-dekk, altså brønnhoder og stigerør. Det forventes at de vil bruke om lag en måned på reisen, og installasjon planlegges mellom sent i august og tidlig i september.

– Dette er en betydelig fremgang for restruktureringsprosjektet på Tyra mot første produksjonsdato, sa John Hulme, driftsdirektør i Noreco i børsmeldingen.

Dekkene er bygget av Sembcorp Marine i Singapore.

Tyra-feltet undergår foreløpig en grundig restrukturering, påbegynt i 2017, ettersom feltet synker. Gjenoppstart av gassproduksjon på feltet forventes foreløpig i andre kvartal 2023.

I september i fjor ble understellene ferdiginstallert. Videre ventes installasjon av både en boligmodul, samt en prosessmodul. Boligmodulen bygges i Italia, mens prosessmodulen bygges i Indonesia.