– Ny oljeskatt vil ramme seismikk

Regjeringen foreslo tirsdag kveld en omlegging av petroleumsskatten, som i korte trekk går ut på at reglene om avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum foreslås erstattet med en kontantsstrømskatt.

Samtidig vil regjeringen kutte i leterefusjonsordningen, noe som ifølge DNB Markets først og fremst vil få konsekvenser for selskapene som er letefokusert og samtidig ikke allerede er i en skatteposisjon.

«Dermed kan dette forslaget også indirekte få følger for leverandører innen blant annet seismikksektoren. For selskaper som allerede er i skatteposisjon, vil forslaget slik vi ser det gi høyere samlet skattebelastning, men lavere skatt på kort sikt og høyere på lang sikt. Vi estimerer nøytral effekt på nåverdien ved en beregnet kapitalkostnad på 6,25 prosent», skriver meglerhuset i onsdagens aksjerapport.

Seismikkselskapene på Oslo Børs reagerer ikke voldsomt negativt i tidlig handel onsdag. TGS faller 1,2 prosent til 95,36 kroner, mens PGS faktisk stiger marginalt. Magseis Fairfield trekker ned 2,8 prosent til 3,67 kroner.

– Økt nåverdi for de fleste

I makrorapporten fra DNB Markets påpeker valutastrateg Magne Østnor at overgangen til en kontantstrømskatt vil innebære fratrekk av investeringskostnader umiddelbart – og ikke over seks år som tidligere.

«Kompensasjonen petroleumsnæringen har hatt som følge av seksårsperioden via den såkalte friinntekten, vil det ikke lenger være behov for. Særskatten vil bli nøytral, slik at investeringer som er lønnsomme før skatt også er lønnsomme etter skatt. Forslaget til skatteendringer er en innstramming i forhold til dagens midlertidige ordning, og regjeringen mener det vil gi noe høyere skatteinntekter fremover i tid», skriver han.

«Selv om skattekostnadene ventelig stiger for selskapene, vil nåverdien av investeringer øke for de fleste selskapene, og dermed være positivt også for disse», heter det videre.