BW skal være foretrukket budgiver i Brasil

I sommer ble det kjent at BW Energy var én av to budgivere på Golfinho-feltet, som brasilianske Petrobras har lagt ut for salg. Det statlige oljeselskapet har de senere årene solgt unna alt fra oljefelt til raffinerier i et forsøk på å redusere gjeldsnivået.

De brasilianske oljeavisene PetroleoHojes og Brazil Energy Insights skriver at det ifølge deres kilder er norske BW Offshore som er den foretrukne budgiveren, og allerede er godkjent av styret i Petrobras. Men det er altså BW Energy som skal ha lagt inn bud på det modne feltet.

Ifølge signalene som ble sendt i sommer skal den andre budgiveren på feltet være Brasil-baserte DBO Energy, som ble grunnlagt av tidligere Statoil Brasil-sjef Kjetil Solbrække og Norwegian-styreleder Svein Harald Øygard. Mens Øygard er styreleder i DBO fyller Solbrække rollen som adm. direktør. DBO Energy kjøpte tidligere i år andeler i et annet brasiliansk felt fra Petrobas sammen med selskapet 3R Petroleum.

Fredag morgen meldte selskapet at adm. direktør Carl K. Arnet har økt sin beholdning i selskapet med 500.000 aksjer, til en kurs på 23,80 kroner. Siden har aksjen steget over 5 prosent. Arnet kjøpte også 500.000 aksjer i BW Offshore.