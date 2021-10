Oljemarkedet har mandag fullt fokus på OPEC+-møtet i Wien, og det store spørsmålet er om samarbeidslandene vil øke oljeproduksjonen mer enn i juli-avtalen.

Denne avtalen stipulerer 400.000 fat pr. dag hver måned frem til minst april 2022 for å fase ut daværende produksjonskutt på 5,8 millioner fat pr. dag.

– Nesten sjokkerende

Spenningen er tilsynelatende utløst av kilder innad i OPEC som mandag formiddag opplyser til Reuters at produksjonspolitikken holdes uendret.

NESTEN SJOKKERT: Bjarne Schieldrop. Foto: NTB

«Oljelagrene minker nå raskt, og vi er nå godt under sesongminimum for 2015-19. OPEC+ kan derfor ikke lenger hevde at de jobber for å stabilisere det globale oljemarkedet. Det nåværende kaoset i verdens kull- og gassmarkeder kan heller ikke overses. Å holde igjen oljeproduksjon nå er å strø salt i såret på forbrukere globalt, og beslutningen kan lett bli ansett som nærmest hensynsløs. Det vil være nesten sjokkerende hvis OPEC+ i dag øker produksjonen med bare 0,4 millioner fat pr. dag i november», skriver analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, i en oppdatering.

Til DN sier Schieldrop at hvis OPEC fortsetter slik de gjør nå kan oljeprisen stige til 110 dollar fatet.

– Politisk press ikke stort nok

Senior oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, forventer på sin side at OPEC+ kjører videre på det som ble avtalt i juli.

«Det politiske presset på OPEC+ er ikke stort nok ennå, og Brent-oljen må holde seg over 80 dollar pr. fat over tid før OPEC+ tar grep», skriver han i sin oppdatering.

Brent-oljen handles omtrent uendret på 79,27 dollar pr. fat mandag formiddag.