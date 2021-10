Oljeprisene fortsetter oppgangen mandag, med en frontkontrakt for Brent-oljen som stiger 1,9 prosent i dagens handel til 83,99 dollar pr. fat.

Frontkontrakten for WTI-oljen, som i forrige uke steg til sine høyeste nivåer på syv år, drar opp 2,4 prosent til 81,24 dollar pr. fat.

– Det finnes ingen direkte nyhetsstrøm, bevegelsene er momentumdrevet der faktorer som peker mot høyere inflasjonsforventninger støtter oppgangen i oljeprisene, sier råvareanalytiker Kelvin Wong hos CMC Markets i Singapore til Reuters.

– OPEC+ har det ikke travelt

Samtidig fortsetter bekymringene rundt tilbudssiden, sett i forhold til den økte etterspørselen.

– Jeg kan ikke se noe som kan endre momentumet. OPEC+ nøler med å øke produksjonen for å kjøle ned markedet, og har da friskt i minne hvordan prisene stupte da pandemien traff i fjor. Så de er nok fornøyde med dagens prisnivå, og har det ikke travelt med å øke produksjonen sin, sier Bloombergs Sydney-baserte råvarekorrespondent James Thornhill til BloombergTV.

– Videre ser vi etterspørselen stige ganske kraftig med gjeninnhentingen etter pandemien, samtidig som energikrisen i Europa resulterer i et bytte til olje som et billigere alternativ til gass, fortsetter han.

Raffinerimarginene er tilbake

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, vektlegger i sin oppdatering mandag hvilken betydning det har at raffinerimarginene er tilbake til nivåene før corona, eller faktisk litt over.

Han mener det gir støtte til dagens oljepriser.

Bakgrunnen for at raffinerimarginene er tilbake er ifølge Schieldrops oppdatering mandag «tap av raffineriaktivitet i Mexicogolfen, en etterspørsel etter flybensin som har våknet til live igjen, etterspørsel etter diesel som substitutt for ultradyr gass og trolig økt dieseletterspørsel fra Kina grunnet flaskehalser der».

– De virkelige forbrukerne av olje

«Raffineriene er de virkelige forbrukerne av olje», skriver Schieldrop.

Han tegner et dystert bilde av situasjonen i Kina, der 60 av 682 kullgruver nå er ute av drift på grunn av oversvømmelser – noe som mandag sendte den kinesiske kullprisen opp 8 prosent til 268 dollar pr. tonn.

«Raffinerimarginene er derfor plutselig sunne igjen. Det betyr at raffineriene vil ha mer råolje å prosessere for å lage mer oljeprodukter til gode marginer. Dette er den virkelige etterspørselen etter olje som slår inn», fortsetter SEB-analytikeren.