Oljeprisrallyet har flatet ut tirsdag, og frontkontrakten for Brent-oljen stiger i skrivende stund 0,3 prosent til 83,93 dollar pr. fat. WTI-oljen er opp 0,2 prosent til 80,72 dollar pr. fat.

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets påpeker i dagens oppdatering at energikrisen i Kina fortsetter å utfolde seg, med kullpriser som går til himmels. Han viser til et oppslag i Financial Times om et rush etter dieselgeneratorer fra fabrikker, og leieprisene for slike generatorer har doblet seg siden Kina innførte strømrasjonering i september.

Tidlig i oktober beordret sentrale kinesiske myndigheter de største statseide energiselskapene om å sikre seg for vinteren, «koste hva det koste vil».

Skiferoppvåkning i USA

Samtidig, i USA, har antallet rigger i arbeid økt jevnt og trutt siden september i fjor. Effekten på oljeprisene har vært begrenset, ettersom veksten ifølge Martinsen nesten fullt og helt har vært drevet av mindre, private selskaper.

«De børsnoterte selskapene forkynner fortsatt kapitaldisiplin, med fokus på å betale tilbake gjeld og å øke distribusjonen til aksjonærene via utbytter og aksjekjøp. Hittil i år er fem av de ti beste aksjene i S&P 500 skiferselskaper, så Wall Street belønner fortsatt kapitaldisiplin», skriver DNB-analytikeren.