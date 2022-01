Global analysesjef for råvarer i Bank of America, Francisco Blanch, er fortsatt sikker på å få se oljen i 100 dollar i andre kvartal. Vinter-OL i Kina blir jokeren.

Tidlig i november i fjor gikk Bank of America hardt ut og spådde Brent-oljen i 120 dollar innen juni i år. Etter en omicron-korreksjon er prisene nesten tilbake på nivåene den gang, og global analysesjef for råvarer Francisco Blanch er fortsatt klar på at vi får se 100-tallet i løpet av andre kvartal.

– Etterspørselen vil hente seg ganske betydelig inn. Antall smittetilfeller faller markant i Sør-Afrika og eksperter spår at toppen nås i Europa og USA i løpet av den neste måneden, sier han til Bloomberg TV.

OPEC+ stanger i taket

På tilbudssiden tror Bank of America at produksjonen i OPEC+ flater ut innenfor de neste to månedene.

– Husk at mange russiske selskaper ikke er i stand til å møte sine eksportkvoter, med Rosneft som den eneste leverandøren av ekstra fat. Det er i sannhet Saudi-Arabia og Emiratene som må produsere de ekstra fatene til verdensmarkedet. Henter etterspørselen seg inn, blir det stramt i 2022, fortsetter Blanch.

– Selve triggeren fra et etterspørselsståsted vil i hovedsak være konkurransen mellom bensin og milde destillater (diesel og «jet fuel») som raffineriene må produsere. De to store kreftene i transport, kjøring og flyvirksomhet, krasjer mot bakteppet av de utrolig høye gassprisene som skaper en substitusjon mot olje, legger analysesjefen til.

Han minner videre om at den ekstra oljen Saudi-Arabia bringer til markedet vil være av den tunge og sure (svovelrike, red. anm.) typen, som er vanskeligere å raffinere.

– I tillegg kommer historien om oppdemmet etterspørsel. Folk vil reise og bevege seg rundt. Gjeninnhentingen i tjenestesektoren når omicron avtar vil bli ganske spektakulær, spår Bank of America-analytikeren.

Vinter-OL er jokeren

Branch trekker frem Kina som den største nedsiderisikoen for sine prognoser.

– Det store spørsmålet er hva som skjer i vinter-OL, som nå bare er én måned unna. Når en variant er så smittsom som omicron, hvordan skal Kina kunne opprettholde nulltoleransen, med idrettsutøvere som kommer inn fra hele verden? spør han.

– Hvis man antar at de slipper noe opp, vil vi få se et vedvarende oppsving i etterspørselen. Kina utgjør 15,5 millioner av et marked på 100 millioner fat pr. dag. Landet er verdens nest største forbruker av olje og den største importøren. Stenger de heller ned på bred basis, vil det åpenbart utløse betydelig etterspørselssvikt, erkjenner analysesjefen.

Iran, som utgjør en risiko for tilbudssiden hvis deres millioner av fat slippes løs i markedet, anser Branch som en mindre utfordring.

– En resolusjon i atomforhandlingene ser mindre sannsynlig ut for hver dag som går, sier han.

Brent-oljen stiger tirsdag ettermiddag 1,4 prosent til 81,99 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 1,6 prosent til 79,49 dollar pr. fat.