Oljeprisene har steget over 20 prosent så langt i 2022 til nivåer nord for 90 dollar pr. fat, og mange strateger, analytikere og tradere tror det bare er et tidsspørsmål før vi når 100 dollar.

Etterspørselen etter olje stiger i takt med gjenåpningen av verden etter coronapandemien, samtidig som flere en rekke OPEC-land sliter med kapasitetsproblemer.

– Med den globale gjeninnhentingen ser vi høyere etterspørsel fra ulike regioner, særlig i Asia, men også noe oppsving i resten av verden, sa Saudi Aramco-sjef Amin Nasser ifølge Bloomberg i en tale i Riyadh mandag.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger omkring prosenten til 94,45 dollar pr. fat i 15.50-tiden mandag.

Til «all-time high»

Markedet reagerte med å sende Saudi Aramco til ny «all-time high» på Tadawul-børsen. På det høyeste i mandagens handel var aksjen opp 6,6 prosent til 40,20 riyal, før kursen gikk tilbake og endte opp «bare» 4,1 prosent til 39,25 riyal ved stengetid.

En del av problemet i oljesektoren er mangelen på investeringer. Mange selskaper kutter i nye prosjekter som følge av press fra regjeringer og investorer om å senke CO2-utslippene. Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er blant få produsenter som fortsatt bruker milliarder av dollar for å øke kapasiteten.

Nasser opplyste ifølge nyhetsbyrået til pressen mandag at Aramco er i rute til å øke kapasiteten fra dagens 12 millioner til 13 millioner fat pr. dag innen 2027.

Saudi-giganten er også i samtaler med partnere i Kina om ytterligere investeringer der, blant annet om et raffineri- og petrokjemikompleks til mange milliarder dollar nordøst i landet.

Øker utbyttet?

Men samtidig som Aramco-kursen stiger, kommer utbytteavkastningen under press, og etter mandagens oppgang er yielden nede i 3,6 prosent – lavere enn hos Exxon Mobil og BP.

Analytikere har tidligere tatt til orde for at Aramco må øke utbytteutbetalingene, nå satt til 75 milliarder dollar årlig, for å tiltrekke seg flere utenlandske investorer.

– Jeg blir ikke overrasket hvis selskapet øker sine utbytter i år, sier investeringsdirektør Faisal Hasan i Al Mal Capital til Bloomberg.

Flere utenlandske investorer hadde kanskje ikke vært så dumt for Saudi-Arabia ved et eventuelt nytt nedsalg i Aramco. Det første nedsalget fant sted da Aramco gikk på børs i 2019 – og tilførte statskassen nesten 30 milliarder dollar.

Den saudi-arabiske regjeringen eier fortsatt rundt 98 prosent av Aramco – enten direkte eller gjennom det statlige investeringsfondet PIF.