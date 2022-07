Oljeprisen faller som en stein

Onsdag offentliggjorde amerikanske myndigheter nye tall som viste en nedgang i oljelagrene. Brent-oljen er torsdag formiddag ned 2,8 prosent til 105,0 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 3,3 prosent til 97,84 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 106,78 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 2,7 prosent til en kurs på 338,2 kroner, mens Aker BP faller hele 4,5 prosent til en kurs på 317,3 kroner pr. aksje.

Roger Berntsen i Nordnet mener de høye pumpeprisene har svekket etterspørselen fra forbrukerne, selv på høyden av kjøresesongen.

«Olje, og ikke minst gassprisene, holdes fremdeles opp av geopolitiske risikofaktorer knyttet til krigen i Ukraina. Skulle verdensøkonomien gå inn i resesjon vil oljeprisen mest sannsynlig følge med i dragsuget, noe som er godt nytt for konsumentene på litt lengre sikt», skriver Berntsen i en rapport.

Gassrørledningen Nord Stream 1 gjenopptas

En talsperson for Nord Stream AG opplyste til det tyske nyhetsbyrået DPA torsdag morgen at gassen fra Russland var skrudd på igjen.

Gazprom har imidlertid ikke varslet større leveranser enn cirka 30 prosent av rørledningens kapasitet, opplyser lederen for det føderale tyske byrået med ansvar for gassnettet, Klaus Müller, i en Twitter-melding.

Nord Stream 1 til Tyskland har vært stengt siden mandag 11. juli på grunn av rutinemessig vedlikehold. Russland hevder rørledningen har tekniske problemer.

På grunn av spenningene knyttet til krigen i Ukraina har tyske myndigheter fryktet at gassrørledningen ikke ville skrus på igjen – eller skrus på med begrenset kapasitet.

EU-krise

EU er nå i gang med å forberede seg på full gasskrise til vinteren. Onsdag foreslo EU-kommisjonen at medlemslandene kutter gassbruken med 15 prosent. Kuttet skal gjennomføres fra 1. august i år til 23. mars neste år.

– Vi må forberede oss på at det potensielt blir full stans i russisk gasstilførsel til Europa, og dette er et sannsynlig scenario, fastslo von der Leyen på en pressekonferanse onsdag. Hun beskyldte Russland for utpressing.

Libya og Keystone

I Libya sa National Oil Corporation at råoljeproduksjonen er gjenopptatt ved flere oljefelt, etter å ha opphevet «force majeure» på oljeeksporten forrige uke.

Ellers kan Keystone-oljerørledningen gå tilbake til full kapasitet neste uke hvis de nødvendige reparasjonene for en elektrisk transformatorstasjon fullføres uten noen større forsyningskjedeforstyrrelser for reservedeler, ifølge en kilde fra selskapet, melder Platts.