– Kartellet vil holde oljeproduksjonen stabil

Spotprisen på Brent-oljen er onsdag morgen opp med 0,73 prosent til 100,6 dollar fatet, mens spotprisen på WTI-oljen er opp 0,75 prosent til 94,54 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 100,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag. Prisdifferansen mellom Brent-olje og WTI-olje for oktober-levering er nå på 6,72 dollar pr fat.

Oljeprisen har falt kraftig siden fredag og har vært nede på sitt laveste punkt på mer en fem måneder denne uken. En viktig faktor for prisfallet er skuffende industritall fra Kina, samt høye skuldre i markedet i forkant av OPEC+-møtet i dag.

Equinor endte opp 2 prosent til en kurs på 365,50 kroner. Tirsdag ba Statnett Equinor om en midlertidig videreføring av driften på Mongstad.

Aker BP falt 1,5 prosent til 320,30 kroner, mens Vår Energi endte ned 0,05 prosent til 38,47 kroner.

Spent stemning

Organisasjonen av oljeeksporterende land og allierte inkludert Russland, sammen kjent som OPEC+, møtes onsdag. OPEC+-kilder fortalte Reuters forrige uke at gruppen sannsynligvis vil holde produksjonen uendret i september, eller øke den litt, skriver CNBC.

Opec+ samles virtuelt senere onsdag, og en Bloomberg-undersøkelse blant tradere og analytikere antydet at det er mer sannsynlig at kartellet vil holde produksjonen stabil i september enn at de blir enige om en økning.

SPENT: Spent stemning før OPEC+-møtet Foto: Reuters

Goldman Sachs forventer ifølge Bloomberg at Opec+ vil gå med på en «beskjeden» økning i produksjonen. For tiden står det globale råoljemarkedet overfor et underskudd på 2 millioner fat pr. dag, og lagrene er nær rekordlave nivåer, skriver den amerikanske investeringsbanken.



Opec+ har lenge produsert betydelig mindre enn planlagt, så en gradvis økning av produksjonsmålene ser ut til å være fornuftig for å redusere dette gapet, uttalte en analytiker i Commerzbank i går kveld, ifølge Platts.

Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, sier til Reuters at Opec+ har sterke argumenter for å stå ved sin vanlige økning på 400.000 fat pr dag. Opec+ er ikke engang i nærheten av å nå produksjonsmålene sine, så oljeprisen vil sannsynligvis holde seg høy selv om de kunngjør en liten produksjonsøkning for september, utdyper han.