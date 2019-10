Boa Offshores kystvakt-deal er bra for offshoremarkedet

Som Finansavisen skrev torsdag har Kystvakten leid inn Boa Offshores to ankerhåndteringsfartøy (AHTS) «Boa Bison» og «Boa Jarl» på 5-årige bareboat-kontrakter.

Medregnet opsjoner kan oppdraget vare i inntil 10 år.

Boa Offshore-eier Ole T. Bjørnevik er strålende fornøyd med avtalen.

– Det er veldig bra at vi har sikret båtene de neste 5-10 årene, sier han til Finansavisen.

Før oppstarten 19.desember må de gjennom reaktivering, og trolig oppgradering. Etter det Finansavisen forstår blir fartøyene navngitt «KV Bison» og «KV Jarl».

Tungsolgt

I henhold til restrukureringsavtalen som ble inngått med kreditorene sommeren 2017, skulle fartøyene selges. Et salg ble imidlertid aldri noe av, og siden i fjor høst har de ligget i opplag i Gdynia i Polen.

– Markedet har ligget nede i mange år, så det finnes ikke kjøpere, sier Bjørnevik.

– Sånn sett er det bra at de får jobb. Da lever de sitt eget liv, sier han.

Trondheims-rederen forteller at det var interesse for fartøyene, men at det aldri kom inn noen konkrete bud.

– Positivt for markedsbalansen

At «Boa Bison» og «Boa Jarl», som ble ferdigstilt i henholdsvis 2014 og 2015, nå går inn på kontrakter utenfor offshoremarkedet kan betegnes som en vinn-vinn-situasjon.

– Det er positivt for markedet som sådan at det er båter som går inn på et helt annet oppdrag, og dermed ikke er i konkurranse med andre, sier Bjørnevik.

Han får støtte av skipsmegler Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou.

– At to båter forsvinner ut av markedet og reduserer tilbudet for en periode på 5 år er selvfølgelig veldig positivt for markedsbalansen. Dette er to båter vi har kategorisert som båter som har vært lette å reaktivere og dytte inn i markedet igjen ved en eventuell opptur, sier han til Finansavisen.

– Nå er dette tallet redusert og med høyere riggaktivitet og et generelt bedre offshoremarked, forventer vi at dette kan bidra på en positiv måte for de andre rederiene som har båter igjen i markedet, fortsetter han.



I forrige uke rapporterte Finansavisen at Viking Supply Ships skal ha solgt AHTS-en «Odin Viking». Selv om ikke selskapet bekreftet opplysningene, bedyret kommersiell direktør Steve Brackenridge at et eventuelt salg ville bli gjort til noen utenfor offshoremarkedet, for å på den måten bidra til en bedre markedsbalanse.

Forlater Nordsjøen

– Vi har den seneste tiden sett tegn til et yrende offshoremarked og spesielt da for ankerhåndtererne med flere gode perioder i spotmarkedet hvor de har dratt inn svært gode penger, sier Blystad.



Markedsoppsvinget for ankerhåndtererne den seneste tiden skyldes blant annet at flere båter har forlatt Nordsjøen. Solstad-båtene «Far Sapphire» og «Normand Drott» er i Sør-Amerika, hvorav sistnevnte nylig ble leid inn av Equinor for å lede opprydningsarbeidet etter orkanen Dorians herjinger på Bahamas.

Videre har to båter fra Swire Pacific nylig ankommet Mexico og tre Maersk-båter starter snarlig på kontrakter med ExxonMobil i Ekvatorial Guinea.

– Vi tror at markedet for ankerhåndtererne vil bedre seg med et stadig økende antall rigger operative i Nordsjøen. Med færre båter tilgjengelig for reaktivering fra opplag kan det bety bedre utnyttelse og enda høyere rater for rederne, resonnerer Clarksons-megleren.