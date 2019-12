Analytikere: Ratene for moderne jackup-rigger videre opp

I går kveld ble det kjent at Shelf Drilling har kjøpt den oppjekkbare riggen Maersk Completer for 38 millioner dollar av Maersk Drilling.

Riggen har ligget i kaldt opplag i Singapore siden 2017.

– Ikke noe å rope hurra for

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux påpeker overfor TDN Direkt at det følger med reaktiveringskostnader for en rigg som ligger i kaldt opplag.

– Kjøpesummen er helt grei, men ikke noe å rope hurra for. Den reflekterer at det kommer en del kostnader på toppen før den er klar til å bore og det er nok derfor markedet er litt avventende enn så lenge også, sier han.

Pareto Securities er ikke overrasket over salget, men påpeker ifølge nyhetsbyrået at verdien er under deres verdsettelse og at transaksjonen bidrar negativt til Maersk Drillings verdijusterte egenkapital.

«Annenhåndsmarkedet for rigger fortsetter å være krevende», skriver analytikerne.

Kan bli relativt billig

Bassøe-analytiker David Carter Shinn karakteriserer på sin side avtalen som god for Shelf, men påpeker samtidig at transaksjonen gir støtte til fortsatt press på verdiene i oppjekkbare rigger.

Like før transaksjonen verdsatte Bassøe Analytics Maersk Completer til 44-53 millioner dollar.

«Shelf Drilling må trolig bruke noe penger på reaktivering og klassefornyelse, men avtalen ser bra ut. Tar du i betraktning den stigende jackup-etterspørselen og dagratetrenden vi har sett i det siste, kan Shelf ende opp med en relativt billig eiendel å disponere i et sterkere marked», skriver han i en oppdatering.

– Shortskvis nærliggende

Samtidig trekker flere analytikere frem overfor TDN Direkt at dagratene for moderne jackup-rigger fortsetter oppgangen, med 120.000 dollar dagen for premium-riggen Noble Regina Allen offshore Trinidad og Tobago som et sterkt datapunkt.

Evercore forventer at aksjekursene i segmentet vil respondere positivt.

«Det er en shortskvis nærliggende», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået i en oppdatering tirsdag kveld.

Shelf Drilling faller 1,2 prosent til 17,20 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag, mens sammenlignbare selskaper som Seadrill og Borr Drilling faller hhv. 1,7 prosent til 12,66 kroner og 4,7 prosent til 73,73 kroner.