Aker Solutions signerer Equinor-kontrakt til 400 millioner

Aker Solutions skriver i en pressemelding at selskapet har signert en intensjonsavtale med Equinor for leveranse av et subsea-produksjonsystem for neste fase av gassfeltet Askeladd i Barentshavet.

Kontrakten har en verdi på om lag 400 millioner kroner og vil bli bokført som ordreinntak i andre kvartal.

– Vi er glade for åfå nok et oppdrag fra Equinor som en del av rammeavtalen NCS 2017+, uttaler Aker-Solutions-sjef Luis Araujo.

Kontrakten sørger for arbeid for selskapets lokasjoner på Tranby, i Egersund og på Ågotnes i tillegg til i Brasil, Malaysia og Storbritannia.

Tidligere denne uken sikret Aker Solutions forlenget en kontrakt verdt 1,7 milliarder kroner med Aker BP.