Røkke-fusjon krymper Folketrygdens andel

Som følge av fusjonen mellom Aker Solutions og Kværner , som sluttføres i disse dager, reduseres Folketrygdfondets eierandel fra 5,5 prosent til 3,0 prosent i det fusjonerte selskapet, fremgår det av en flaggemelding fra Aker Solutions.

Folketrygdfondet eier drøyt 15 millioner aksjer i det sammenslåtte selskapet, opplyses det.

Tidligere tirsdag er det blitt kjent at fusjonsprosessen ikke har støtt på protester fra relevante kreditorer innen fristen 9. november, og at Aker Solutions dermed kan overta alle Kværners eiendeler, rettigheter og forpliktelser og at Kværner kan avvikles som selskap. Mandag ble det kjent at alle myndighetsgodkjennelser var på plass.

Alle vilkår for gjennomføringen av fusjonen er dermed innfridd, opplyses det. Sammenslåingen ble kunngjort tilbake i juli.