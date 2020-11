Briter vil ha DOF-skip i minst to år

DOF er tildelt en ny langtidskontrakt av britiske Chrysaor for plattformforsyningsfartøyet (PSV) «Skandi Aukra», opplyser offshorerederiet torsdag.

Kontrakten har en varighet på to år, med oppstart i desember, i direkte fortsettelse fra fartøyets nåværende kontrakt. I tillegg inneholder kontrakten opsjoner for forlengelse med inntil to år.

DOF beskriver «Skandi Aukra» som en stor, moderne PSV. Fartøyet har i flere år støttet operatører på britisk sokkel, inkludert Chrysaor.

Offshorerederiet offentliggjorde torsdag morgen sine tall for tredje kvartal, som viste at rederiet fortsatt preges av et tøft offshoremarked.