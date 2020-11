UBS sier «kjøp» og løfter kursmålet med 40 kroner

25,6 MILLIARDER: Subsea 7s børsverdi er nå på drøyt 25 milliarder kroner. Her fartøyet «Seven Atlantic».

25,6 MILLIARDER: Subsea 7s børsverdi er nå på drøyt 25 milliarder kroner. Her fartøyet «Seven Atlantic». Foto: Subsea 7

UBS har oppgradert Subsea 7 fra nøytral til kjøp og justert opp kursmålet fra 75 til 115 kroner, melder TDN Direkt.

«Et dypdykk i verdsettelsen og inntjeningspotensialet gjør at vi tror det er oppside i aksjen, selv om olje- og gassvirksomheten ikke tillegges noe terminalverdi», skriver USB i en analyse, ifølge nyhetsbyrået.

Finansgiganten slutter seg med oppgraderingen til en rekke andre meglerhus som har justert opp vurderingen av undervannsentreprenøren.

Til tross for en resultatsmell i tredje kvartal, er det flere analytikere som mener fremtiden ser god ut for Subsea 7: Arctic Securities har tidligere gitt aksjen kjøpsanbefaling og justert opp kursmålet. «Kjøp», har også Danske Bank Markets meldt, om enn med et lavere kursmål enn tidligere.

ABG Sundal Collier og analytiker Haakon Amundsen mener det er en «fair sjanse» for utbytte fra Subsea 7 neste år. Utbytte er også noe analysesjef Frederik Lunde i Carnegie tror på nå, gitt Subsea 7s balanse og ordrereserve.

I tillegg har Barclays løftet kursmålet for Subsea 7 nylig, mens Stig Myrseth i Dovre Forvaltning ikke blir overrasket dersom selskapets «ESG-vennlige» havvindvirksomhet, som utgjør rundt 30 prosent av ordreboken, «etter hvert finner veien til en egen listing».