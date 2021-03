Polarcus-kunde vil ha erstatning

En Polarcus-kunde har terminert kontrakten for en jobb i Asia- og Stillehavsområdet annonsert 10. juli i fjor, går det frem av en børsmelding.

Kunden har indikert sin intensjon om å rette et erstatningskrav mot det relevante datterselskapet.

Meldingen kommer etter at Polarcus for en måned siden fikk melding fra långiverne om at de ikke lenger støtter fortsettelse av selskapets virksomhet.

Långiverne hadde da, gjennom et nyopprettet selskap, tatt over kontrollen av fartøyene og datterselskapene, og gitt Polarcus beskjed om å seile fartøyene til trygge steder for å sette i gang en salgsprosess.

Polarcus skriver i dag at fartøyet øremerket for den aktuelle kontrakten ikke har blitt gjort tilgjengelig, og at selskapet ikke har lyktes i å finne et alternativt fartøy.