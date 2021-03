Ny Equinor-jobb for Odfjell Drilling-rigg

Equinor har utøvet en ny opsjon for «Deepsea Atlantic» for én brønn, opplyser Odfjell Drilling.

Opsjonen som er utøvet, er knyttet til en kontrakt fra mai 2018 i forbindelse med en overordnet rammeavtale mellom selskapene.

Riggens nye arbeid har oppstart rundt andre eller tredje kvartal i år, når den har utført sitt nåværende arbeid.

De kommersielle vilkårene er i hovedsak de samme som for den nylig kunngjorte kontrakten for fase 2 på Johan Sverdrup, opplyser Odfjell Drilling.

Da det i fjor ble kjent at «Deepsea Atlantic» vant Equinor-oppdraget med å bore fase 2 i Johan Sverdrup-utbyggingen, mente analytikere at det var imponerende at Odfjell Drilling hadde sikret seg en dagrate på godt over 300.000 dollar.

Equinor utøvet opsjoner for samme rigg i januar i år , i desember i fjor og i august i fjor.