Fredriksen-rigg fortsatt ute av drift

Northern Ocean skriver i en børsmelding mandag at riggen West Mira fortsatt er ute av drift.

Det var fredag 26. mars at det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Ocean opplyste om at en vaier på West Mira hadde røket i forbindelse med at produksjonsutstyr på oljefeltet Nova skulle senkes ned til havbunnen.

Dette førte til at utstyret falt ukontrollert 400 meter under vann.

Basert på foreløpige undersøkelser ventet Northern Ocean den gang at riggen skulle være tilbake i drift i midten av april, avhengig av «værforhold og andre faktorer som kan oppstå».

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux estimerte da overfor Finansavisen at Northern Ocean vil kunne tape så mye som 10 prosent av samlet driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2021 som følge av nedetiden på riggen.