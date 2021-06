Tapte 486 millioner kroner

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling omsatte i første kvartal for 48,4 millioner dollar, og hadde et nettotap på 58,1 millioner dollar. Til sammenligning hadde Borr driftsinntekter på over det dobbelte på samme tid i fjor, på 104,1 millioner dollar og et nettotap på 86, 9 millioner dollar.

Sammenlignet med foregående kvartal har omsetningen falt med 9,2 millioner dollar. Det er ifølge selskapet en éngangshendelse som følge av endringer i avtalene i Mexico.

Borr Drilling (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 48,4 104,1 Driftsresultat -40,5 -26,7 Resultat før skatt -55,8 -80,7 Resultat etter skatt -58,1 -86,9

I januar hentet selskapet 46 millioner dollar i en ny rettet emisjon. Det seneste året har Borr hentet friske penger i flere omganger, det har blant annet sørget for at Christen Sveaas' navn har dukket opp på aksjonærlisten. Tidligere i år ble det imidlertid kjent at oljeservicegiganten Schlumberger, som ble storeier i selskapet i 2017, har snurpet igjen pengesekken.

Et anne ledd i arbeidet med å bedre selskapets likviditet er å sikre bedre flyt i innbetalingene fra det samarbeidet i Mexico. Hittil i år har Borr mottatt 15 millioner dollar fra joint venturet det er en del av i Mexico.

13 rigger i arbeid

– Vi opmmuntres av et marked i bedring så langt i år. Ved utgangen av kvartalet hadde Borr 13 rigger i operasjon, en økning på fem enheter siden bunnivået i 2020. Tilbuds- og kontraktsaktiviteten fortsetter å være sterk, kommenterer adm. direktør Patrick Schorn.

Teknisk utnyttelsesgrad på de aktive riggene var 99,5 prosent, mens kommersiell utnyttelsesgrad endte på 88,7 prosent ettersom tre rigger ble liggende å vente ved brønner i Mexico.

Dermed er det 10 rigger som står uten arbeid, mens ytterligere fem er under bygging hos Keppel FELS-verftet.

Hittil i år har selskapet sikret seg kontrakter og fastsatt kontraktsopsjoner verdt 162 millioner dollar. Teller en med joint venture-selskapene og alle kontraktsforlengelser og intensjonsavtaler har Borr hittil i år sikret ny ordrereserve som til sammen vil kunne generere 458 millioner dollar i inntekt.