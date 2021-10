HAR INTENSJONSAVTALE: Selskapets førsteprioritet nå er å sikre nye oppdrag for halvt nedsenkbare «Island Innovator». Boreriggen bys inn for oppdrag både i norsk og britisk sektor av Nordsjøen og andre områder hvor det drives lete- og produksjonsboring. Nå håper man at en intensjonsavtale skal bli omgjort til en fast kontrakt i løpet av kort tid. Foto: Island Drilling