Fearnley Securities-analytiker Gustaf Amle har oppjustert sine utsikter for jackup-segmentet til positive som følge av økt visibilitet i etterspørselen, ifølge en sektorrapport.

«Dette året markerte oppgangen i markedet for høyspesifikasjons ultradypvannsrigger, mens neste år vil jackup-rigger være på alle investorers lepper», skriver Amle i rapporten.

Han hadde tidligere et nøytralt standpunkt til utsiktene i jackup-segmentet.

Økt anbudsaktivitet

Grunnen til at standpunktet nå er endret er at analytikeren ser at anbudsaktiviteten er på vei oppover med flere langvarige- og multiriggkontrakter som snart skal tildeles i jackup-markedet, ifølge TDN Direkt.

Han tror markedet nærmer seg et vendepunkt og at ratene for premium-jackup-rigger vil nærme seg 100.000 dollar pr. dag i de kommende kvartalene, mot 70.000 dollar pr. dag nå.

Det ventes igjen å føre til en påfølgende revaluering av selskapene med jackup-eksponering.

Blant riggselskaper notert på Oslo Børs oppjusteres kursmålet på Odfjell Drilling til 29 kroner pr. aksje. Det er hele 54 prosent over dagens kurs. Hittil i år har aksjen steget 10,5 prosent, men siste måned har den falt hele 20 prosent.

Fearnley Securities trekker frem Valaris som toppvalg med oppjustert kursmål til 64 dollar fra tidligere 55 dollar pr. aksje.

Stigende dagrater

Så langt har bedringen i markedet vært drevet av moderne boreskip, og dagrater fortsetter å utvikle seg sterkt med ledende rater i område mellom 250.000 til 300.000 dollar pr. dag, ifølge TDN Direkt.

Gitt en aktiv utnyttelsesrate på over 90 prosent og en etterspørselspipeline som fortsatt er stor, tror Fearnley Securities på dagrater i et område på rundt 300.000 dollar pr. dag neste år.

«Dagratene for moderne boreskip nærmer seg 300.000 dollar pr. dag, markedsbalansen strammer seg til, og vår konsolideringstese utspiller seg», skriver meglerhuset.