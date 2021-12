Julerush sikrer arbeid ut 2022

Island Drilling Company er tildelt en kontrakt av Maersk Decom Mauritania på de Tullow Oil-opererte feltene Banda og Tiof utenfor Mauritania. Kontrakten gjelder plugging av fire brønner, og inneholder også en opsjon for en femte brønn, opplyses det i en melding.

Kontrakten er ukens andre for Island Drilling. Den første gjelder arbeider på britisk sokkel i Nordsjøen for Petrofac i andre og tredje kvartal 2022. Før den jobben skal riggen bore for Dana Petroleum, med oppstart i april.

Den nye kontraktens varighet estimeres til totalt 75 dager, med oppstart i fjerde kvartal 2022.

– Vi er veldig glade for å fortsette å bygge ordrereserve for «Island Innovator» med denne kontrakten når arbeidene er gjennomført i Storbritannia. Dette vil holde «Island Innovator» i drift fra utgangen av mars 2022 og gjennom hele 2022, sier Island Drilling-sjef Roger Simmenes i meldingen.

Selskapet venter at riggen vil være tilbake i Nordsjøen i begynnelsen av 2023.

Gary J. Chouest, Trond Mohn og Morten Ulstein-familien er blant de større eierne i Island Drilling.