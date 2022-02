Bakkejord kjøper Reach-aksjer for 17 millioner

Sober AS har kjøpt 4,91 millioner aksjer i Reach Subsea, og har dermed litt over 10,96 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 7,56 prosent. Aksjene ble kjøpt for 3,5 kroner stykket, tilsvarende nærmere 17,2 millioner kroner.

Bak Sober AS finne vi Edvard Bakkejord og hans tre barn Erik, Sindre og Rikke.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Wilhelmsen New Energy inngikk en avtale om å kjøpe en 21 prosent eierandel i Reach Subsea, som del av et strategisk partnerskap for kommersialisering av Reach Remote. Kjøpet skjedde gjennom tegning av aksjer for 150 millioner kroner – 46,1 millioner aksjer til kurs 3,25 kroner – i en direkte rettet emisjon.

Avtalen omfatter også utstedelse av tegningsretter som gir Wilhelmsen rett til å tegne for og bli tildelt ytterligere nesten 44,8 millioner nye Reach-aksjer til kurs 4,00 kroner.

Torsdag annonserte Reach Subsea også en avtale med iSURVEY Holding om kjøp av iSURVEY Group for 135 millioner kroner på nøytral arbeidskapital- og gjeldsbasis.

Fredag omsettes Reach Subsea-aksjen for 3,57 kroner, opp 5,3 prosent.