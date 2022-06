Rykker nærmere gigantisk avtale

BW Offshore er av Shell Brasil Petróleo gitt beskjed om at selskapet kan gå videre med innledende ingeniørarbeider og leverandørreservasjoner med hensyn til bruk av en flytende produksjons- og lagringsenhet (FPSO) på Shells utvikling av olje- og gassfeltet Gato do Mato i Brasil, opplyses det i en melding torsdag.

Denne fasen har en kontraktsverdi på opptil 50 millioner dollar, cirka 480 millioner kroner.

Shell og partnerne vil etter denne fasen – kjent som LNTP («limited notice to proceed») – sikte mot å tildele en 18-årig leasing- og driftsavtale til et konsortium bestående av BW Offshore og Saipem, med opsjoner for ytterligere syv år, opplyses det.

BW Offshore og Saipem vil få ansvaret for ingeniørarbeider, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI) av en FPSO, med levering i 2026.

Kopierer Barossa-modellen

Ifølge BW Offshore-sjef Marco Beenen vil BW Offshore kopiere prosjektmodellen for Barossa-feltet og ta det et skritt videre ved å involvere Saipem i EPCI-fasen for å forbedre gjennomføringen.

I mars i fjor inngikk BW Offshore sin største avtale noensinne da det ble tegnet kontrakt med Santos for et FPSO-prosjekt på gassfeltet Barossa utenfor Darwin i Australia. Kontrakten er på 15 år og har en verdi på hele 4,6 milliarder dollar, hvor BW Offshore skal bygge og drifte en FPSO på feltet.