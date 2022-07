Spetalen-selskap kjøper nok et skip – får 50 prosent rabatt

Som en del av sin vekststrategi kjøper Standard Supply nå nok et plattformforsyningsfartøy (PSV), «Standard Defender». Prislappen er på 204 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet sikrer seg 90 prosent eierskap i det Vard-bygde skipet, mens de resterende 10 prosentene eies av andre. Det kostet tilbake i 2019 cirka 300 millioner kroner å bygge skipet.

Mandag denne uken meldte selskapet at de hadde kjøpt PSVen «Highland Duke» til 65 prosents rabatt.

Finansiering

For å gjøre det mulig for Standard Supply å vokse har Standard ETC, som eier cirka 70 prosent av Standard Supply, arrangert en rullerende kredittfasilitet på 20 millioner dollar med en margin på 5 prosent, et forhåndsgebyr på 0,75 prosent og løpetid til 31. desember 2023.

– Vi fortsetter å se etter vekstmuligheter og tror disse oppkjøpene representerer attraktive inngangspunkter med tanke på sterk underliggende inntjening og henholdsvis cirka 65 og 50 prosents rabatt på gjenskaffelseskostnaden, sier styreleder i Standard ETC, Martin Nes, i en kommentar.

Etter dagens kjøp består Standard Supply-flåten av ni PSV-er. Fem av disse inngår i Northern Supply-flåten, der selskapet eier 51 prosent.

– Å gi finansiell fleksibilitet vil tillate Standard Supply å utnytte sine ekspansjonsmuligheter inn i denne oppgangssyklusen for oljeservicefartøy, sier Nes.

Standard Supply er ventet notert ved Euronext Growth på eller rundt 22. juli i år.