Standard Supply blir største eier av fem plattform forsyningsskip

I forrige uke hentet investeringsselskapet S.D. Standard 150 millioner kroner til datterselskapet Standard Supply for å vokse i supplysektoren.

Nå har Standard Supply har fått aksepter tilsvarende ambisjonen om å oppnå en samlet eierandel på 51 prosent i Northern Supply, fremgår det av en melding fra Standard ETC fredag.

Standard Supply er et datterselskap av Standard ETC, hvor Øystein Stray Spetalen er største eier. Avtalen gjør Standard Supply til største eier i Northern Supply, som i dag har fem plattform forsyningsskip (PSV), fra tidligere eierandel på 28,1 prosent.

Kontanter og aksjer

Som oppgjør vil Standard Supply betale 38,4 millioner kroner til aksjonærer som ønsket kontantoppgjør og utstede totalt 9.708.898 nye aksjer til aksjonærer som ønsket oppgjør i aksjer, skriver TDN Direkt.

Vederlagsaksjene vil bli levert på eller rundt første dato for notering av Standard Supply på Euronext Growth Oslo. Etter utstedelsen vil Standard ETC har et eierskap på 70 prosent i Standard Supply.