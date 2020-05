Etter å ha gått på en smell i mars, sørget Vegard Søraunet for at andelseierne i Odin Sverige hentet inn mye av det tapte da børsene snudde opp igjen i april.

Fondet steg hele 14 prosent denne måneden. Referanseindeksen – Stockholmsbørsens Benchmark Capped Total Return – steg «bare» 7,3 prosent.

Mer enn doblet seg på én måned

De største bidragsyterne til meravkastningen var Byggmax og Munters, mens Assa Abloy og Atrium Ljungberg (eiendom) trakk mest ned.

Hittil i år er fondet likevel ned 3,4 prosent, mens referansen er opp 0,4 prosent.

I denne perioden har Beijer Ref (kjøleanlegg til lager/butikker/restauranter) og Beijer Alma (industrikomponenter) tynget porteføljen mest, mens Embracer (spill) og Byggmax har vært de største lyspunktene.

«Når mange er hjemme, er det økt pågang hos byggevare. Byggmax – som har vært en utfordrende investering – har mer enn doblet seg den siste måneden og vi er snart tilbake til kostprisnivåer for investeringen. Et annet selskap som ser god etterspørsel er dataspillutvikleren Embracer. Aksjen er opp nesten 50 prosent hittil i år», går det frem av månedsrapporten.

Kapitallette modeller til sin rett

Odin-forvalteren merker seg at kapitallette forretningsmodeller som kan tilpasse kostnadene lett til aktivitetsnivået holder seg bra under turbulente perioder som coronakrisen.

«Et godt eksempel er Atlas Copco, som til tross for å være et industriselskap eksponert mot ulike industrielle sykler, har utkontraktert mye produksjon til underleverandører. Når aktiviteten reduseres, kan de derfor tilpasse kostnadene lettere», skriver han.

Et annet eksempel er den tekniske konsulenten Sweco, hvor den største kostnadsposten er lønn og ansatte.

«Ved lavere aktivitet kan de permittere ansatte. Generelt ser de derimot god aktivitet i segmentet infrastruktur i disse tider. Dette virker motsyklisk da myndigheter gjerne stimulerer økonomien gjennom å bygge mer i svakere økonomiske tider», heter det videre.

– For tidlig å si at faren er over

Søraunet synes det fortsatt er for tidlig å erklære at faren på børsene er over.

«En global nedstengning som vi har sett de siste ukene/månedene skaper store ringvirkninger i økonomien, og til tross for redningspakker vil nok mange selskaper få det svært utfordrende i tiden fremover», skriver Odins investeringsdirektør.

«Vi har vært aktive mot selskapene som har noe høyere gjeldsgrad for å be dem sikre finansiering og eventuelt kutte utbytte. Vi har også vært støttende dersom de skulle trenge mer kapital i slike vanskelige tider som nå», fortsetter han.

Søraunet påpeker at estimatene for Stockholmsbørsen er ned rundt 17 prosent i 2020, men har ennå ikke sett de store justeringene for 2021.

«Aksjekursene er ned omtrent 10 prosent. Det vil si at prisingen har blitt mer utfordrende. Ser vi derimot mot 2021, så har aksjer blitt billigere. Vi fokuserer mest på de langsiktige effektene i disse tider. Det er ikke alltid helt lett å analysere disse i de tidene vi står i», skriver forvalteren.

Gammel kjenning røk ut

Søraunet tok flere porteføljegrep i april, men vi merker oss spesielt at han har solgt alle fondets aksjer i Autoliv (bilsikkerhet) etter mange år som eier.

«Autoliv har steget 50 prosent fra bunnen, og vi synes ikke prisingen – gitt de utfordringer bransjen står overfor – er like attraktiv lenger. Selskapet er derimot et kvalitetsselskap som kan komme styrket ut av nedturen», mener forvalteren.

Pengene fra salget av Autoliv har gått til å øke fondets posisjon i Hexpol.

«Begge selskapene er avhengig av bilproduksjon i tiden fremover, men Hexpol har jo en lavere eksponering. Bilproduksjon kommer å falle 40-50 prosent fra toppen. Det store spørsmålet er hvor raskt det vil komme tilbake. Vi etterlyser stimulansepakker fra myndighetene som skal bidra til å øke etterspørselen. Som i finanskrisen tror vi det kommer», skriver Søraunet.

Banker børsen over tid

Selv om Odin Sverige ligger på etterskudd så langt i 2020, er fondet godt foran referansen de siste 12 månedene: 15,1 vs. 12,8 prosent.

De siste tre årene kan fondet skilte med 9,1 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning, mot 6,6 prosent for referanseindeksen.

De siste fem årene har fondet klart 15,3 prosent i snitt per år, nesten det dobbelte av referansens 7,8 prosent.

De fem største postene i Odin Sverige ved utgangen av april var Beijer Alma (5,0 prosent), Beijer Ref (4,9 prosent), Addlife (4,8 prosent), Addnode Group (4,8 prosent) og Embracer Group (4,6 prosent).