Nordmenn har nå over én million spareavtaler i fond

Verdipapirfondenes Forening (VFF) har hvert år siden 2006 utført Spareavtaleundersøkelsen. Denne viser nordmenns regelmessige sparing i aksje- og kombinasjonsfond, kalt spareavtaler.

VFF kan tirsdag fortelle at hele 167.456 nye spareavtaler ble opprettet i 2019, tilsvarende en økning på 18 prosent fra året før. Totalt har nordmenn nå 1.072.748 spareavtaler i fond.

62.000 avtaler stammer fra en ny aktør som ikke har vært med i undersøkelsen tidligere, men økningen på over 100.000 avtaler det høyeste tallet foreningen har målt.

– For første gang har antallet spareavtaler blant nordmenn passert én million. Fast månedlig spareavtale i aksje– og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for langsiktig sparing, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en pressemelding.

Sprer investeringene

Spareavtaler betyr at du sprer investeringene i aksjemarkedet over tid, ved å sette inn mindre beløp månedlig.

– Fast sparing i aksjefond eller kombinasjonsfond reduserer faren for å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, men minst like viktig er det at spareavtaler bidrar til at man ikke underinvesterer når pessimismen råder, sier Zakariassen.

Pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP mener de fleste har mest å tjene på å spare regelmessig, og advarer mot timingrisikoen ved å sette inn større engangsbeløp i aksjefond.

– Å prøve å treffe bunnen kan være spennende, men er vanskelig. Du konkurrerer mot alle andre «smartinger» som prøver på det samme, og det er gjerne litt tilfeldig om du treffer eller ikke, sa han nylig til Finansavisen.

Øke månedsbeløpet?

Røst mener perioder med stor børsuro er godt egnet til å øke månedsbeløpet i spareavtalen, men at pensjonssparere med kort tid igjen til uttak bør være mer forsiktige.

Spareavtaleundersøkelsen fra VFF viser at nordmenn i snitt sparer 926 kroner i måneden per spareavtale, 32 kroner mindre enn året før.

Totalt sparer Ola og Kari månedlig litt over én milliard kroner gjennom spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond, eller nesten 13 milliarder kroner i året.

