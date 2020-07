Familiefar forvandlet 150.000 til over 9 millioner: – Det er som et dataspill

Robinhood-appen har revolusjonert aksjehandelen i verden, spesielt etter at coronakrisen slo inn. Flere og flere unge mennesker forsøker seg inn på markedet i håp om å ta korrekte avgjørelser og tjene penger.

– De gjør det så enkelt for folk som ikke kan noe om aksjer. Så starter du å handle, og så starter du å tape penger, sier Richard Dobatse til New York Times.

Dobatse har tapt millioner av kroner på daytrading på Robinhood-appen.

Blir bagatellisert

Trebarnsfaren startet med 15.000 dollar og klarte etter bare noen måneders handel å forvandle det hele til over 1 million dollar, eller 9,5 millioner kroner etter dagens kurs.

Så tapte han alt.

– Det er som et dataspill. Bjellene og fløytelydene fra appen bagatelliserer de komplekse handlene og investeringene og gjør at det føles som et spill.

Denne uken er verdien på Dobatses konto 6.956 dollar – like over 66.000 kroner.

– Da han handlet aksjer ville han ikke engang spise. Han hadde mareritt, sier kona Tashika Dobatse.

Hjerteskjærende

Familiefaren er ikke alene om å skape hjerteskjærende overskrifter.

Alex Kearns, en 20 år gammel gutt, endte opp med å ta livet sitt i fortvilelse etter å ha en negativ balanse på mer enn 700.000 dollar på sin Robinhood-app.

«Hvordan kan en 20 år gammel gutt uten inntekt få nesten én million dollar i profitt?», skrev Kearns i et brev han etterlot familien.

Dave Portnoy, eier av Barstool Sports og en mann av store ord, har i det siste kommet seg inn i daytradingens verden og hevder det er «det enkleste spillet jeg har spilt». Mange gir Portnoy skylden for at flere og flere amatører forsøker seg inn på markedet.

Uten støttehjul

De som vinner stort er imidlertid unntaket – ikke regelen. Det sier Scott Smith i meglerhuset Cerulli.

– Robinhood oppfordrer folk til å gå fra støttehjul til å kjøre motorsykkel, sier Smith til the Times.

– I det lange løp er det som å prøve å slå kasinoet.