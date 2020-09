Forte Trønder har vært en gjenganger i avkastningstoppen blant norske aksjefond de seneste årene, men 2020 ser ut til å bli et unntak.

Etter åtte måneder er fondet ned 17,2 prosent. Bare First Generator og Pareto Investment Fund har falt mer.

Referanseindeksen (fondsindeksen på Oslo Børs) har til sammenligning falt 6,3 prosent.

I august kunne fondet notere seg for 3,2 prosent avkastning, mot 4,2 prosent for referansen.

Topp fire over fem år

Over fem år har Forte Trønder steget 13,2 prosent i snitt per år, noe bare tre fond kan toppe. Fondsindeksen på Oslo Børs har klart 8,6 prosent i snitt per år.

Blant oljerelaterte aksjer drar ansvarlig forvalter Stein Frode Aaseng frem TGS som en negativ bidragsyter, med sitt fall på 15 prosent.

Eksponeringen mot bank- og finanssektoren bidro positivt. SpareBank 1 Midt-Norge viste vei med nærmere 12 prosent etter å ha lagt frem bedre kvartalstall enn ventet.

Kjøpte enda mer laks

Den lakseglade forvalteren måtte tåle en noe blandet utvikling for sjømataksjene i måneden, preget av selskapenes tallfremleggelser.

«I sum leverte lakseoppdretterne svake tall for andre kvartal, hvor coronaviruset får mye av skylden for svakere etterspørsel og høyere kostnader. Salmar, Austevoll, Lerøy Seafood og Mowi bidro likevel positivt til fondets utvikling denne måneden, etter 4-9 prosent oppgang», skriver han i månedsrapporten.

På den svake siden var Grieg Seafood ned 4 prosent.

«Vi synes en rekke av aksjene nå er attraktivt priset i forhold til forventet inntjening neste år, og har følgelig brukt sommeren til å vekte oss opp i vår eksponering innen sjømat», heter det videre.

Mowi er fondets største investering, men både Lerøy Seafood og Austevoll Seafood er også å finne blant topp seks.

Rask gevinst i Otello

Av andre aksjer i fondet som utmerket seg denne måneden, ble Otello månedens vinner rett etter at Aaseng tok selskapet inn i porteføljen.

«Vi valgte imidlertid å benytte en kursoppgang på i overkant av 20 prosent til å selge oss ut», skyter han inn.

Også Wallenius Wilhelmsen og Norske Skog bidro positivt, begge etter å ha steget rundt 13 prosent i måneden. Førstnevnte leverte bedre kvartalstall enn ventet.

På den svake siden falt Yara og Entra hhv. fire og syv prosent i august.

– Bedre enn fryktet

Forvalteren oppsummerer resultatsesongen med at de norske selskapene har levert bedre tall enn analytikernes forventninger.

«Selv om tallene isolert sett er svake, er de «bedre enn fryktet», tatt i betraktning av at samfunnet har vært delvis nedstengt i denne perioden. Selv om mange sektorer fortsatt plages med ulike negative effekter av corona, har viruset neppe lenger noen avgjørende innflytelse på retningen for aksjemarkedet», skriver Aaseng.