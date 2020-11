Analytiker om Mnuchins Fed-stunt: – Som å fjerne livbåtene fra Titanic

USAs finansminister Steven Mnuchin besluttet torsdag å stoppe Federal Reserves låneprogram. Det er forventet at avgjørelsen drastisk vil redusere sentralbankens muligheter til å bistå i markedet i tiden fremover.

Proklamasjonen kommer etter mange områder i landet har gjeninnført nedstengninger av samfunnet for å forsøke å få kontroll på den andre smittebølgen som nå vasker over mange av de amerikanske statene.

Et syv dagers glidende gjennomsnitt viser at USA nå har like over 160.000 nye smittede hver dag, ifølge data fra John Hopkins University. Det er 26 prosent høyere enn forrige uke.

Carl Weinberg, sjeføkonom i High Frequency Economics, sliter med å finne noen økonomisk grunn for å trekke den slutning Mnuchin nå har gjort. Millioner av amerikanere får fremdeles arbeidsledighetsstønad og det kan se ut som flere nedstengninger kommer i tiden fremover.

– Jeg ser ikke noen god økonomisk eller helsemessig grunn til å kutte programmene tidligere, så det må vel være politikk? spør Weinberg retorisk i et intervju med CNBC.

Titanic-tendenser

Weinberg mener situasjonen USA nå er i kan sammenlignes med den Titanic var i.

– Et av problemene var at det ikke var nok livbåter om bord. Ingen av dem ble heller brukt da båten la fra land, men da de virkelig trengte dem, var de ikke der, sier han.

– Denne støtten er livbåtene for økonomien. Dette er det siste stedet selskaper kan gå når det ikke finnes noen andre steder – om det er små eller mellomstore bedrifter. Ikke de store som kan gå til kapitalmarkedene, men de små.

Ifølge kilder CNBC har snakket med kan også enten Mnuchin eller en ny finansminister under Biden-administrasjonen forhandle frem en ny avtale med Fed og dermed få i gang nødhjelpen igjen dersom det skulle behøves.

Weinberg mener det er en reell fare for at en finanskrise til tross for vaksinenyhetene de siste ukene.

– Mot slutten av desember vil folk i USA miste beskyttelsen mot å bli kastet ut, de vil miste inntektsstøtte og de vil miste utsettelse av studielån. Når vi går inn i denne finansielle dalen vil det begynne å svikte, i 2008 lærte vi at denne svikten kan skape problemer for finanssektoren.