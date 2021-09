– Misforståelse at Sp vil samarbeide med høyresiden

Sps parlamentariske leder sier til Klassekampen at det en misforståelse at Sp ønsker å samarbeide med høyresiden. Hun mener partiets regjeringsstrategi er blitt feil framstilt både i mediene og av politiske konkurrenter.

– Budsjettet skal gjøres opp med flertallet på rødgrønn side, sier Arnstad.

At Senterpartiet ser for seg at en regjering skal basere seg på et bredere samarbeid med partiene på borgerlig side, eller såkalt slalåm i Stortinget, avviser Arnstad på det sterkeste.

– Vi har ikke lagt skjul på at vårt foretrukne alternativ er en Ap/Sp-basert regjering, men helt uavhengig av hvordan regjeringskoalisjonen blir, må regjeringen ha flertall for budsjett på sin side. Da er det også et felles ansvar på rødgrønn side å få til et felles budsjett, sier hun.

Et intervju med Trygve Slagsvold Vedum i Aftenposten i sommer er blitt tolket som at Senterpartiet ønsker seg et mer omfattende samarbeid med høyresiden.

– Det Trygve sa, er blitt trukket fullstendig ut av sin sammenheng. I hver stortingsperiode er det noen forlik, som oljeskatteforliket i 2020 og innvandringsforliket i 2015. Det kan selvfølgelig skje også i neste stortingsperiode, sier Arnstad.

Marit Arnstad har ledet Sps programkomité og vil stå sentralt i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget hvis det blir rødgrønt flertall.

