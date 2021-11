Jens Stoltenberg vil bli sentralbanksjef

Sentralbanksjef Øystein Olsen offentliggjorde 25. august i år at han går av i februar 2022. Finansdepartementet skrev i egen pressemelding da at rekrutteringsprosessen ville starte i løpet av de nærmeste ukene, med sikte på utnevnelse tidlig i 2022.

En tid for alt

Olsen tiltrådte som sentralbanksjef i januar 2011, og er nå inne i sin andre åremålsperiode på seks år.

– Det er en tid for alt. I januar neste år runder jeg 70 år. Det er et naturlig tidspunkt for å avslutte en lang yrkeskarriere. Jeg har bestemt meg for å stå i stillingen til og med februar neste år, og avslutte med min 12. årstale, sa Olsen den gang.



Det fikk tilsynelatende Jens Stoltenberg til å begynne å tenke. Og ifølge DNs kilder sier han ikke nei hvis han blir spurt om å bli sentralbanksjef i Norges Bank.

Stoltenberg skal ifølge DN ha luftet muligheten for å bli sentralbanksjef med folk nær seg. Han skal også ha spurt sentrale personer i norsk samfunnsliv hvordan de tror det vil bli tatt imot.

Fullt fokus på NATO?

Via sin pressesekretær uttaler Jens Stoltenberg til DN at han fortsatt har sin fulle oppmerksomhet på jobben i NATO og at det er for tidlig å si noe nå om hva han skal gjøre når han kommer hjem til Norge.

Stoltenberg har vært generalsekretær i NATO siden høsten 2014 og hvis han skulle få jobben vil han trolig ikke kunne overta før etter NATO-toppmøtet i slutten av juni 2022, eller kanskje ikke før perioden hans er over 1. oktober 2022.