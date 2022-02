Ukrainas ambassadør i Norge ber om militær hjelp

– Det viktigste i dag er å hjelpe Ukraina er å stå imot angrepet, sier Jatsuk.

Han understreker at ukrainerne vil ikke gi opp for russerne.

– Ukraina setter pris på sympati og støtte, men vi trenger mer enn det. Vi trenger praktisk støtte, vi trenger håndfast støtte, sier Viatsjeslav.

Han ber Norge om å endre loven om våpeneksport, som skal hindre Norge i å selge våpen til land som er i krig, for å kunne sende militær støtte til Ukraina.

– Vi vet om de eksisterende hindringene i det norske lovverket. Samtidig tror vi virkelig at dette er et avgjørende øyeblikk for oss alle, og vi må alle vise politisk vilje til å stå sammen, og selv det mest nedfelte lovverket kan endres. Er det vilje, er det mulig å få det til. Vi trenger denne støtten fra Norge, sa han.

Han sier ukrainerne trenger støtte i tre kategorier: Militær, humanitær og finansiell.

– De som av grunner ikke kan tilby militær støtte, kan hjelpe Ukraina med finansiell og humanitær støtte.

(NTB)