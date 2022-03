– Russland begår krigsforbrytelser. Det som skjer i Mariupol er en massiv krigsforbrytelse, sa Borrell da han ankom EUs utenriksministermøte mandag morgen.

Han understreket at det er sivile som lider under de russiske angrepene mot den ukrainske havnebyen Mariupol, som i flere uker har vært under beleiring. Situasjonen er nå så ille at barn må legges i massegraver, folk smelter snø for å få tak i vann, og lik ligger i gatene.

– Det som skjer er forferdelig og noe vi må fordømme på sterkest mulig vis, sa Borrell.

(NTB)