Vil kutte avgifter for egen strømproduksjon

Borettslag og andre vil trolig kunne slippe elavgift, nettleie og merverdiavgift for elektrisk kraft produsert ved egne fornybare anlegg. Dette betyr at det vil bli langt mer økonomisk interessant å installere solceller eller andre former for egen kraftproduksjon.

Forslaget er nå sendt på høring fra Finansdepartementet med svarfrist 30. september.

Koblet til nettet

Også i dag kan man oppnå fritak for avgifter for strøm fra egne fornybare energikilder. Betingelsen er imidlertid at anlegget ikke er koblet til strømnettet. Dermed blir det vanskeligere for boligselskapene å regne hjem investeringen, ettersom overskuddsproduksjonen ikke kan selges inn på strømnettet.

I forslaget er det satt en grense på 500 kW pr. eiendom, og det forutsettes at strømkilden er installert på samme eiendom som boligene. Fritaket vil gjelde uansett om strøm, sol, vann eller andre fornybare kilder benyttes.

Unntaket regnes i EØS-sammenheng som statsstøtte, og krever derfor avklaring fra EØS-organet ESA.